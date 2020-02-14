Die Läusemutter
Folge 3: Partiziparty
24 Min.Folge vom 14.02.2020
Lilli hat Geburtstag, doch Hannah tritt schon ins nächste Fettnäpfchen: Sie hat weder die Mitbringvorschriften noch das Geburtstagsregelwerk beachtet, was Klassenlehrerin Anke nicht tolerieren kann. Die selbsternannte Schulpflegschaftsvorsitzende Doris beschwert sich derweil bei Anton über die Gartenzwerg- und Bastel-Eltern, die sich immer weniger am Schulleben beteiligen. Ein Elternabend zum Thema "Partizipation" muss also her, der allerdings schnell aus den Fugen gerät.
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