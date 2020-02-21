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Die Läusemutter

Inklusion Exklusiv

sixxStaffel 1Folge 6vom 21.02.2020
Inklusion Exklusiv

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Die Läusemutter

Folge 6: Inklusion Exklusiv

24 Min.Folge vom 21.02.2020

Nach den Winterferien überrascht Anton seine Kollegen mit der Info, dass die Grundschule zukünftig inklusive Strukturen ausbauen wird. Die Fördergelder nutzt er allerdings, um sein Büro zu verschönern. Auch als die Inklusionskinder mit ihren Eltern zum Schnuppertag vorbeikommen, zeigt sich der Schulleiter nicht von seiner besten Seite, sondern tritt von einem Fettnäpfchen ins nächste ...

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