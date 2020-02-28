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Die Läusemutter

Pullermann und Vorderpoeppes

sixxStaffel 1Folge 7vom 28.02.2020
Pullermann und Vorderpoeppes

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Die Läusemutter

Folge 7: Pullermann und Vorderpoeppes

24 Min.Folge vom 28.02.2020Ab 12

Sexualkunde à la Frau Knapp: In der Glücksbaum-Grundschule kommen Frühlingsgefühle auf. Anke nimmt den Einzug des Frühlings als Anlass, um ihrer Klasse die Bestäubung zu erklären. Kein Wunder, dass dabei auch das Thema der menschlichen Fortpflanzung aufkommt, infolgedessen sie von Pullermännern und Vorderpöppes spricht. Derweil nähern sich Hannah und Volker bei der gemeinsamen Gartenarbeit in der Schule an. Das geht ihrem Ex-Mann jedoch gehörig gegen den Strich.

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