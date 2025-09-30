Willkommen in WiesenkirchenJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 1: Willkommen in Wiesenkirchen
34 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 6
Die Ärztin Dr. Sarah König reist gemeinsam mit ihrer Teenagertochter Leo von Berlin ins beschauliche Wiesenkirchen am Schliersee. Dort will Sarah mit ihrer Lebenslüge aufräumen und ihrem alten Studienfreund Fabian die Wahrheit sagen. Als dessen Vater Georg versucht, sie davon abzuhalten, bricht er vor ihr zusammen. Sarah bietet Fabian ihre Hilfe als Aushilfe in seiner Landarztpraxis an und stellt fest, dass sie immer noch Gefühle für ihn hat. Das macht ihr Vorhaben schwieriger.
