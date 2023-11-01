Die Landarztpraxis
Folge 13: Im hohen Gras
34 Min.Folge vom 01.11.2023Ab 6
Sarah steht ihrer Mutter zur Seite, als diese einen Streit mit Alexandra hat. Dadurch gerät die Ärztin allerdings in eine heftige Auseinandersetzung mit Fabian. Max schafft es hingegen, Sarah wieder auf andere Gedanken zu bringen, wodurch sich die beiden gefährlich nahekommen. Alexandra lässt Sarah spüren, wie gut sie sich wieder mit ihrem Ex-Mann versteht. Heimlich treibt sie ihren Plan weiter voran, von Fabian schwanger zu werden.
