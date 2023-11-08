Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 18vom 08.11.2023
Sarahs ist durch Leo klargeworden, dass sie ihr Geheimnis nicht mehr lange für sich behalten kann. Auf dem Praxisfest wird sie zudem von ihren Schuldgefühlen überrollt, als sie Leo und Fabian in einem emotionalen Vater-Tochter-Moment wiederfindet. Auch Alexandra kann das Praxisfest wider Erwarten genießen. Doch dann wird ihr Argwohn gegenüber Sarah wieder einmal geweckt, als sie irritiert beobachtet, wie nahe ihr ein Moment zwischen Leo und Fabian geht.

SAT.1
