Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Ein dunkler Verdacht

SAT.1Staffel 1Folge 21vom 13.11.2023
Ein dunkler Verdacht

Ein dunkler VerdachtJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 21: Ein dunkler Verdacht

34 Min.Folge vom 13.11.2023Ab 12

Sarah macht sich große Sorgen um Max und bringt ihn dazu, sich ihr anzuvertrauen. Seine Offenbarung, was es mit dem geheimnisvollen Brief auf sich hat, bringt Sarah und Max noch enger zusammen. Als Alexandra mit Sarahs Tochter Leo in einen medizinischen Notfall verwickelt wird und dabei von Leos seltener Blutgruppe erfährt, hat Alexandra plötzlich einen ungeheuren Verdacht. Sie forscht weiter nach und plötzlich setzt sich das ganze Puzzle der letzten Wochen zusammen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen