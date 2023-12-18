Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 46vom 18.12.2023
Folge 46: Verdrängung

34 Min.Folge vom 18.12.2023Ab 12

Sarah ist fassungslos, dass Alexandra vor aller Welt so tut, als würde sie ihr Kind noch in sich tragen. Weil sie von Alexandra an die Schweigepflicht gebunden wurde, ist Sarah jedoch gezwungen, ebenfalls über die Fehlgeburt zu lügen - auch vor Fabian. Für Sarah ist die Situation unerträglich und doch ausweglos. Denn Alexandra offenbart ihr einen schier unfassbaren Plan ...

