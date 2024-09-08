Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Das letzte Eis

SAT.1Staffel 1Folge 47vom 08.09.2024
Das letzte Eis

Das letzte EisJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 47: Das letzte Eis

35 Min.Folge vom 08.09.2024Ab 12

Alexandras verheimlichte Fehlgeburt macht Sarah schwer zu schaffen. Sie weiß, dass Alexandra versuchen will, so schnell wie möglich wieder schwanger zu werden, um Fabian weiterhin an sich zu binden. Als Sarah Alexandra deswegen eindringlich ins Gewissen reden will, eskaliert die Situation. Währenddessen verbringt Georg den letzten Tag vor der riskanten Herzoperation, die er nicht zu überleben glaubt, in unerwarteter Gesellschaft.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen