SAT.1Staffel 1Folge 56vom 04.01.2024
Folge 56: Verschollen

34 Min.Folge vom 04.01.2024Ab 12

Sarah, Fabian und Max starten eine Suchaktion nach ihren Kindern. Auch Georg setzt alles dran, die beiden zu finden. Alexandra springt unterdessen in der Praxis ein und muss sich für ihre Lügen verantworten. Leo und Basti versuchen, in der ausweglosen Situation die Nerven zu behalten, während Sarah und Fabian in elterlicher Intuition den richtigen Suchansatz finden.

SAT.1
