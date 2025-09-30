Die Landarztpraxis
Folge 57: Väter
35 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Sarah ist erleichtert, dass Leo und Basti gerettet wurden und genießt die Nähe zu ihrer Tochter, während Max von einem überraschenden Wunsch Bastis überrumpelt wird. Zwar baut Fabian zu seinem Vater und seiner Tochter eine neue Nähe auf, aber Sarah gegenüber bleibt er auf Abstand. Nichtsdestotrotz behält Sarah Georgs Rolle in der jahrelangen Geheimniskrämerei für sich und wird damit für Fabian zur einzigen Schuldigen. Und der zieht drastische Konsequenzen für sich und Sarah.
