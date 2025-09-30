Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Väter

SAT.1Staffel 1Folge 57vom 30.09.2025
Väter

VäterJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 57: Väter

35 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12

Sarah ist erleichtert, dass Leo und Basti gerettet wurden und genießt die Nähe zu ihrer Tochter, während Max von einem überraschenden Wunsch Bastis überrumpelt wird. Zwar baut Fabian zu seinem Vater und seiner Tochter eine neue Nähe auf, aber Sarah gegenüber bleibt er auf Abstand. Nichtsdestotrotz behält Sarah Georgs Rolle in der jahrelangen Geheimniskrämerei für sich und wird damit für Fabian zur einzigen Schuldigen. Und der zieht drastische Konsequenzen für sich und Sarah.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen