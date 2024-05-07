Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Wiedersehen in Wiesenkirchen

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 07.05.2024
Wiedersehen in Wiesenkirchen

Wiedersehen in WiesenkirchenJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 1: Wiedersehen in Wiesenkirchen

35 Min.Folge vom 07.05.2024Ab 12

Nach 20 Jahren kehrt Isa Kroiß in ihr beschauliches Heimatdorf Wiesenkirchen zurück, um ihren Bruder Fabian nach seinem schweren Autounfall in der Landarztpraxis zu vertreten. Doch ihre Ankunft verläuft holprig: Erst begegnet sie ausgerechnet ihrem heimlichen Jugendschwarm Lukas, dann weist ihr Vater Georg sie hart zurück. Isa versucht, sich nicht unterkriegen zu lassen, doch plötzlich scheint sie ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit schneller einzuholen als gedacht ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen