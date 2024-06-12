Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 25vom 12.06.2024
Folge 25: Verzeih mir

34 Min. Folge vom 12.06.2024 Ab 12

Seit einigen Monaten weiß Fabian nun, dass er und Sarah wegen einer Intrige seines Vaters Georg so spät zusammengefunden haben. Er kann und will dem alten Mann einfach nicht verzeihen, obwohl Sarah und auch Isa sich das wünschen würden. Doch nun ist Daniel im Dorf, in dem sowohl Georg als auch Fabian eine Bedrohung für Isa sehen. Als sich die beiden gemeinsam gegen ihn stellen, ist es der erste Moment der Gemeinsamkeit seit langem. Wird Fabian seinem Vater verzeihen?

