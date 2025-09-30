Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gewissheit

SAT.1Staffel 2Folge 38vom 30.09.2025
Folge 38: Gewissheit

35 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12

Isa fragt sich nach ihrem verwirrenden Kuss mit Daniel, ob alte Vertrautheit die Grundlage für die Wiederbelebung einer Beziehung sein kann. Als plötzlich ein Notruf reinkommt, muss Isa fürchten, dass Lukas in Gefahr ist. Ihre starken Emotionen zeigen ihr, bei wem ihr Herz wirklich höherschlägt. Als sie Sarah von dieser Erkenntnis erzählt, hört Daniel wütend mit. Und auch Sarah hat einen turbulenten Tag, als ihre Brautkleid-Anprobe jäh unterbrochen wird.

