Die Landarztpraxis
Folge 49: Doppeltes Spiel
35 Min.Folge vom 16.07.2024Ab 12
Als Fabian zustimmt, künftig eine noch geringere Dosis seines Schmerzmittels zu nehmen, wähnt die zuversichtliche Sarah ihn auf einem guten Weg der Genesung. Sie ahnt nicht, dass Fabian sich hinter ihrem Rücken Tabletten beschafft, um seine zunehmende Sucht zu stillen. Während Fabian immer mehr Menschen belügt, kommt Alexandra ihm auf die Schliche. Sie nimmt ihm die frisch besorgten Medikamente kurzerhand wieder ab, sodass Fabian in seiner Not nun ganz auf sie angewiesen ist.
