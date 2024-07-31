Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Anhaltspunkte

SAT.1Staffel 2Folge 60vom 31.07.2024
Anhaltspunkte

AnhaltspunkteJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 60: Anhaltspunkte

35 Min.Folge vom 31.07.2024Ab 12

In Sarah wächst der schlimme Verdacht, dass Fabian von Schmerzmitteln abhängig sein könnte, als er sich auch weiterhin fahrig und seltsam verhält. Doch einer Aussprache geht Fabian konsequent aus dem Weg. Während er unter schweren Entzugserscheinungen leidet und in seiner Verzweiflung sogar Sarahs Handtasche stiehlt, um mit den Tabletten darin seine Abhängigkeit zu stillen, lässt Sarah sich nicht länger abwimmeln und stellt Fabian zur Rede.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen