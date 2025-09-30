Die Landarztpraxis
Folge 68: Wer suchet, der findet
34 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Isa hat sich mit Freunden und Bekannten versammelt, um gemeinsam mit Lukas nach Doros Leichnam zu suchen. Isa macht sich dabei große Sorgen um Lukas, der aber kaum zugänglich ist. Als Lukas dann nach über zwei Jahren der Ungewissheit tatsächlich den schmerzlichen Beweis dafür erhält, dass Doro bei dem Lawinenunglück ums Leben gekommen ist, trifft ihn das schwer. Obwohl Isa in diesem Moment gerne für ihn da wäre, muss Lukas das aber ganz alleine mit sich ausmachen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick