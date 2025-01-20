Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 13vom 20.01.2025
34 Min.Folge vom 20.01.2025Ab 12

Sarah trommelt die Dorfgemeinschaft zusammen, damit alle dem Huber-Hof helfen. Auch Chris packt mit an. Umso empörter reagiert Sarah, als sie hört, wie Georg weiterhin gegen ihn stänkert. Als Georg sich später dafür entschuldigen will, kommt es zu einem Eklat. Max erzählt Sarah das erste Mal von seiner "Beziehung" zu Alexandra. Dabei redet er die Sache runter: Alexandra ist ihm viel zu kompliziert. Ausgerechnet die bekommt das Gespräch mit und ist verärgert.

