Die Landarztpraxis
Folge 30: Auf dünnem Eis
35 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12
Sarah möchte die Leichtigkeit in ihre Beziehung mit Fabian zurückbringen und plant, mit ihm den Tag in den Bergen zu verbringen. Doch als Fabian mit einer Unachtsamkeit erneut ihre Sorge weckt, zweifelt Sarah, ob die alte Unbeschwertheit je wieder zurückkehren wird. Max erträgt die heimliche Beziehung zu Alexandra hinter Fabians Rücken nicht mehr und will seinem Freund endlich die Wahrheit sagen. Das passt Alexandra gar nicht.
