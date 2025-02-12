Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 3Folge 30vom 12.02.2025
Folge 30: Auf dünnem Eis

35 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12

Sarah möchte die Leichtigkeit in ihre Beziehung mit Fabian zurückbringen und plant, mit ihm den Tag in den Bergen zu verbringen. Doch als Fabian mit einer Unachtsamkeit erneut ihre Sorge weckt, zweifelt Sarah, ob die alte Unbeschwertheit je wieder zurückkehren wird. Max erträgt die heimliche Beziehung zu Alexandra hinter Fabians Rücken nicht mehr und will seinem Freund endlich die Wahrheit sagen. Das passt Alexandra gar nicht.

