Die Landarztpraxis
Folge 42: Eine neue Liebe?
35 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12
Trotz des misslungenen Dates wünschen sich Sarah und Chris einen zweiten Versuch. Als sie Fabian davon erzählt, kann dieser seine Erschütterung kaum Verbergen. Doch auch das zweite Date steht unter keinem guten Stern: Chris muss es kurzfristig wegen Familienproblemen absagen. Deshalb ist Sarah liebevoll für ihn da, was auch Fabian mitbekommt. Er möchte dazwischengehen, doch Annemarie redet ihm ins Gewissen: Möchte er nicht, dass Sarah glücklich wird?
