Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Eine neue Liebe?

SAT.1Staffel 3Folge 42vom 28.10.2025
Eine neue Liebe?

Eine neue Liebe?Jetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 42: Eine neue Liebe?

35 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12

Trotz des misslungenen Dates wünschen sich Sarah und Chris einen zweiten Versuch. Als sie Fabian davon erzählt, kann dieser seine Erschütterung kaum Verbergen. Doch auch das zweite Date steht unter keinem guten Stern: Chris muss es kurzfristig wegen Familienproblemen absagen. Deshalb ist Sarah liebevoll für ihn da, was auch Fabian mitbekommt. Er möchte dazwischengehen, doch Annemarie redet ihm ins Gewissen: Möchte er nicht, dass Sarah glücklich wird?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen