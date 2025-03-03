Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 3Folge 43vom 03.03.2025
Folge 43: Familiengefühl

35 Min.Folge vom 03.03.2025Ab 12

Sarah ist überrascht, als Fabian seine Eifersucht zurückstellt und ihr viel Glück mit Chris wünscht. Dieser hat seine eigenen Sorgen: Nach einem erneuten Streit mit ihrer Mutter, steht seine Tochter Klara vor der Tür. Bei einem gemeinsamen Spieleabend bemerkt Sarah, wie sehr sie ihr Leben in Berlin vermisst hat. Währenddessen erfährt Fabian, dass Max und Alexandra kein Paar mehr sind und stellt Alexandra zur Rede: Hat sie wegen Fabian mit Max Schluss gemacht?

