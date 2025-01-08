Die Landarztpraxis
Folge 5: Der Hilferuf
35 Min.Folge vom 08.01.2025Ab 12
Sarah macht sich große Sorgen, denn von Fabian fehlt plötzlich jede Spur. Sie befürchtet schon das Schlimmste - bis Georg Entwarnung gibt: Er hat Fabian in eine Entzugsklink gebracht. Sarah kann darüber kaum aufatmen. Sie ist enttäuscht und verletzt, dass Fabian sich auf die Art davon stiehlt. Isa muss den Praxisbetrieb alleine bewältigen, da Fabian auf unbestimmte Zeit im Entzug ist. Alles sieht danach aus, dass sie die Praxis nicht allein stemmen kann.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick