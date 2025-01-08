Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 5vom 08.01.2025
Sarah macht sich große Sorgen, denn von Fabian fehlt plötzlich jede Spur. Sie befürchtet schon das Schlimmste - bis Georg Entwarnung gibt: Er hat Fabian in eine Entzugsklink gebracht. Sarah kann darüber kaum aufatmen. Sie ist enttäuscht und verletzt, dass Fabian sich auf die Art davon stiehlt. Isa muss den Praxisbetrieb alleine bewältigen, da Fabian auf unbestimmte Zeit im Entzug ist. Alles sieht danach aus, dass sie die Praxis nicht allein stemmen kann.

