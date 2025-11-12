Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Die Entschuldigung

SAT.1Staffel 3Folge 62vom 12.11.2025
Die Entschuldigung

Die EntschuldigungJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 62: Die Entschuldigung

34 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12

Ella ist erleichtert, als sich ihr Verdacht bestätigt, dass das Wasser des Dorfbrunnes tatsächlich verunreinigt ist. Obwohl sie recht hatte, verweigert Georg ihr die ausstehende Entschuldigung. Als Chris schließlich doch noch dafür sorgt, dass Georg sich mit ihr ausspricht, kommt es zu einem nahen Moment zwischen Chris und Ella. Als Matti hört, dass Bianca sich wieder auf Julian einlassen will, greift er zu einer folgenschweren Intrige, um die beiden auseinanderzubringen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen