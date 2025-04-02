Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

SAT.1 Staffel 3 Folge 65 vom 02.04.2025
Folge 65: Selbstbeherrschung

35 Min. Folge vom 02.04.2025 Ab 12

Während Ella in Georgs Abwesenheit bei Isa über ihre Familie nachforscht, wünscht sich Klara ihre zurück, wie sie früher einmal war. Chris bedauert, dass er seiner Tochter diesen Wunsch nicht erfüllen kann, verspricht ihr aber, dass sie für ihn immer an erster Stelle stehen wird. Das Vorhaben wird prompt auf die Probe gestellt, als Chris und Ella sich bei der Zusammenarbeit in der Praxis weiterhin stark zueinander hingezogen fühlen.

