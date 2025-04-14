Die Landarztpraxis
Folge 73: Neue Freundschaften
35 Min.Folge vom 14.04.2025Ab 12
Ella geht tapfer damit um, dass Chris ihre Beziehung erstmal rein beruflich angehen will. Um es ihnen beiden nicht unnötig schwer zu machen, übernimmt sie die Hausbesuche. Dabei lernt sie in der Bergwacht auch Max kennen, mit dem sie direkt auf einer Wellenlänge ist. Während Chris zu hinterfragen beginnt, ob sein Wunsch nach Abstand zu Ella richtig ist, bleibt diese nicht lange allein und verbringt den Abend mit ihrer neuen Bekanntschaft Max.
