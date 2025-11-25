Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Staffel 3Folge 80vom 25.11.2025
Folge 80: Warteschleife

35 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Nachdem Ella vor Georg mit der Wahrheit herausgeplatzt ist, befürchtet sie, ihren vermeintlichen Vater verschreckt zu haben. Doch Georg erklärt sich zu einem Vaterschaftstest bereit. Weil er allerdings fürchtet, dass diese Offenbarung sein Verhältnis zu Isa zerstören würde, bittet er Ella, sich bedeckt zu halten, bis sie ein Ergebnis haben. Ella stimmt zu, aber das wird schwerer als gedacht: Isa kehrt in die Praxis zurück und arbeitet fortan täglich Seite an Seite mit ihr.

