Die Landarztpraxis
Folge 99: Das Missverständnis
33 Min.Folge vom 23.05.2025Ab 12
Ella ist komplett verwirrt, als Chris offenbar mit ihr flirtet. Denn es passt so gar nicht dazu, wie vertraut er gestern auf dem Frühlingsfest mit Linda umgegangen ist. Linda hat derweil erkannt, dass sie handeln muss, um Chris zurückzugewinnen. Geschickt lässt sie es vor Ella so aussehen, als wären Chris und sie schon wieder ein Paar. Aus reinem Selbstschutz geht Ella auf Distanz zu Chris und findet unerwartet Ablenkung.
