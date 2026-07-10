Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 10: Geheimniswahrerin
34 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12
Lilli wird in ihren Bemühungen, den Sonnenhof finanziell anzukurbeln, ausgebremst, als Sebastian ihr offenbart, wie tief der Hof tatsächlich verschuldet ist. Sebastian fängt Lilli in ihrer Verzweiflung auf, denn sie will auf keinen Fall den Ort verlieren, der wieder zu einem Zuhause für sie und ihre Geschwister geworden ist. Also nimmt sie Sebastians Angebot, selbst zu investieren, an - auch unter der Bedingung, das alles vor ihren Geschwistern geheim zu halten.
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