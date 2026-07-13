Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 11: Team Sonnenhof
34 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Während Lilli sich in die Rettung des Sonnenhofs stürzt, wächst auch ihr schlechtes Gewissen, die drohende Pleite vor ihrer Familie zu verheimlichen. Dieses Geheimnis teilt sie nur mit Sebastian, dessen Eheprobleme mit Julia dadurch nur schwieriger werden. Erst als Lillis Bemühungen um den Hof Früchte tragen und sie Sebastian begeistert in die Arme fliegt, merkt sie, dass ein gemeinsames Geheimnis ein größeres Problem ist, als sie dachte.
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