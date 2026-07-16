Die Braut, die sich nicht trautJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 14: Die Braut, die sich nicht traut
34 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12
Lilli schiebt ihre Sorge, dass Sebastian auch etwas für sie empfinden könnte, zunächst beiseite, um die verschwundene Braut zu finden und die für den Sonnenhof so wichtige Hochzeit zu retten, was ihr mit einem Appell für die Liebe gelingt. Als sie endlich mit Sebastian spricht, dem Konstantin deutlich gemacht hat, dass er sich entscheiden muss, streitet der kühl jegliche Gefühle für Lilli ab, was sie einerseits erleichtert, aber sie unwillkürlich auch verletzt.
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