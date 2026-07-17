Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 15: Unverhofft kommt oft
35 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12
Obwohl Lilli nie ihrer Anziehung zu Sebastian nachgehen würde, trifft es sie, ihn mit Julia glücklich verliebt zu sehen. Also flüchtet sie zu ihrem besten Freund Marc und erlebt einen unbeschwerten Tag - bis das Schuldengeheimnis sie wieder mit Sebastian zusammenführt. Während Lilli versucht, gegen ihre verbotenen Gefühle anzukämpfen, ahnt sie nicht, dass Marc gerade dabei ist, sich in sie zu verlieben - und das eigentlich gar nicht will.
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