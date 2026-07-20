Die Last eines GeheimnissesJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 16: Die Last eines Geheimnisses
34 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12
Um den Sonnenhof zu retten, muss Lilli den Bankberater vom zukünftigen Erfolg des Hofes überzeugen, während Sebastian Julia aus dem Haus lockt. Obwohl Lilli erfolgreich ist, droht das Geheimnis dann doch vor Julia aufzufliegen - bis Marc in letzter Sekunde einschreitet. Als Lilli ihm dann von der drohenden Pleite erzählt und er sie auffängt, merkt Marc, dass er sich vor seinen Gefühlen für Lilli nicht verstecken kann.
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