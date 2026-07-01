Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 17: Gefährliche Nähe
34 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12
Obwohl Lilli eigentlich Distanz zu Sebastian wahren will, ist sie gezwungen, heimlich mit ihm ein Finanzierungskonzept für den Sonnenhof zu entwickeln. Dabei kommen sich die beiden wieder näher. Anschließend muss Sebastian vor Freddy und - schlimmer noch - vor Julia zu einer Notlüge greifen, um seine vorübergehende Abwesenheit zu erklären. Auch Lilli ahnt, wie gefährlich die neue Verbundenheit mit dem Mann ihrer Schwester ist.
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