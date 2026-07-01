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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Gefährliche Nähe

SAT.1Staffel 1Folge 17vom 21.07.2026
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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 17: Gefährliche Nähe

34 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12

Obwohl Lilli eigentlich Distanz zu Sebastian wahren will, ist sie gezwungen, heimlich mit ihm ein Finanzierungskonzept für den Sonnenhof zu entwickeln. Dabei kommen sich die beiden wieder näher. Anschließend muss Sebastian vor Freddy und - schlimmer noch - vor Julia zu einer Notlüge greifen, um seine vorübergehende Abwesenheit zu erklären. Auch Lilli ahnt, wie gefährlich die neue Verbundenheit mit dem Mann ihrer Schwester ist.

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