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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Der Mann meiner Schwester

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 30.06.2026
Der Mann meiner Schwester

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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 2: Der Mann meiner Schwester

35 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 12

Lilli genießt es, inmitten ihrer Geschwister in den Tag zu starten, auch wenn Julia sich weiterhin querstellt. Unwissentliche Unterstützung erhält Lilli von Sebastian, der im Sonnenhof die Rettung für ihre angeschlagene Ehe sieht. So überrascht Julia die glückliche Lilli doch noch mit ihrer Zusammenarbeit. Als Julia der Familie allerdings Sebastian vorstellt, steht Lilli geschockt dem Mann aus der Angelhütte gegenüber, der sich nun als Ehemann ihrer Schwester entpuppt.

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