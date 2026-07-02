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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Zusammenhalt

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 02.07.2026
Zusammenhalt

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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 4: Zusammenhalt

33 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12

Morgen steht die Wiedereröffnung des Sonnenhofs an und Lilli stürzt sich mit ihren Geschwistern in die Arbeit, um sich so von ihren ungewollten Gefühlen für Sebastian abzulenken. Doch als es durch einen Arbeitsunfall zu einem Stromausfall kommt, der alles lahmlegt, steht die Eröffnung auf der Kippe. Obwohl sich Lilli mit aller Kraft gegen eine Verschiebung stemmt, kommt auch sie kurz ins Hadern. Es ist ausgerechnet Sebastian, der ihr den Glauben an sich selbst wiedergibt.

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