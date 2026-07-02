Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 4: Zusammenhalt
33 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12
Morgen steht die Wiedereröffnung des Sonnenhofs an und Lilli stürzt sich mit ihren Geschwistern in die Arbeit, um sich so von ihren ungewollten Gefühlen für Sebastian abzulenken. Doch als es durch einen Arbeitsunfall zu einem Stromausfall kommt, der alles lahmlegt, steht die Eröffnung auf der Kippe. Obwohl sich Lilli mit aller Kraft gegen eine Verschiebung stemmt, kommt auch sie kurz ins Hadern. Es ist ausgerechnet Sebastian, der ihr den Glauben an sich selbst wiedergibt.
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