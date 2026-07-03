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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Der große Tag

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 03.07.2026
Der große Tag

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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 5: Der große Tag

34 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 12

Heute ist es so weit: Der Sonnenhof wird wiedereröffnet. Doch ausgerechnet jetzt muss Julia kurzfristig nach Düsseldorf. Während das zu Streit mit Sebastian führt, der darin sinnbildlich das Problem ihrer Ehe sieht, feiert Lilli dank Marc eine erfolgreiche Wiederöffnung - bei der auch viele bekannte Gesichter aus Wiesenkirchen auftauchen. Doch als Julia überraschend zurückkehrt, um für ihre Ehe mit Sebastian zu kämpfen, kann Lilli einen Anflug von Eifersucht nicht verhindern.

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