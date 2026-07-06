Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Mit den besten Absichten

SAT.1Staffel 1Folge 6vom 06.07.2026
Mit den besten Absichten

Mit den besten AbsichtenJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 6: Mit den besten Absichten

34 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12

Lilli ist hin und her gerissen, ob sie ihren Geschwistern von der letzten Nachricht ihres Vaters erzählen soll - besonders, als sie erneut mit Julia aneinander gerät. Sie will nicht, dass die Nachricht sie noch mehr entzweit. Doch als die Geschwister sich einig sind, ihrem Vater wäre es egal, dass sie hier zusammen sind, spielt sie ihnen die Nachricht vor, damit alle Geschwister den letzten Wunsch ihres Vaters kennen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
SAT.1
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Alle 1 Staffeln und Folgen