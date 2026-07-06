Mit den besten AbsichtenJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 6: Mit den besten Absichten
34 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12
Lilli ist hin und her gerissen, ob sie ihren Geschwistern von der letzten Nachricht ihres Vaters erzählen soll - besonders, als sie erneut mit Julia aneinander gerät. Sie will nicht, dass die Nachricht sie noch mehr entzweit. Doch als die Geschwister sich einig sind, ihrem Vater wäre es egal, dass sie hier zusammen sind, spielt sie ihnen die Nachricht vor, damit alle Geschwister den letzten Wunsch ihres Vaters kennen.
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