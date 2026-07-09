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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Standhaftigkeit

SAT.1Staffel 1Folge 9vom 09.07.2026
Standhaftigkeit

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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 9: Standhaftigkeit

33 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12

Lilli zweifelt an ihrem Vorhaben, den Sonnenhof zu führen, als eine defekte Brandschutzanlage sie zwingt, den Gasthof zu schließen und Julia für den Verkauf appelliert. Doch die anderen Geschwister stehen hinter Lilli und auch Marc baut sie wieder auf. Trotzdem weiß Lilli, dass jetzt keine Katastrophe mehr passieren darf. Doch parallel macht Sebastian in den Finanzunterlagen des Sonnenhofs eine erschreckende Entdeckung.

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