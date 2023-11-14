Die Landarztpraxis
Folge 22: Die Bullen sind los
34 Min.Folge vom 14.11.2023Ab 6
Während Sarah weiterhin für Max da ist, muss sie sich gleichzeitig damit auseinandersetzen, dass Fabian und Alexandra sich weiter angenähert haben. Dennoch genießt Sarah die Zeit mit Fabian und hofft, dass ihre Freundschaft auch weiter Bestand hat, wenn sie ihm die Wahrheit über Leo gesagt hat. Dabei ahnt Sarah nicht, dass die Zeit drängt. Denn Alexandra hat heimlich eine DNS-Probe von Leo genommen. Die soll den endgültigen Beweis liefern, dass Leo Fabians Tochter ist.
