Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Die Offenbarung

SAT.1Staffel 1Folge 29vom 30.09.2025
Die Offenbarung

Die OffenbarungJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 29: Die Offenbarung

34 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12

Sarah flieht vor Fabian, nachdem sie sich fast dazu hinreißen lassen hat, die Nacht mit ihm zu verbringen. Sie weiß, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Sarah will endlich für Klarheit sorgen und Fabian sagen, dass er Leos Vater ist. Während sie aber nervös dem klärenden Gespräch entgegenfiebert, ahnt sie nicht, dass Fabian sich vorher noch mit seiner Frau trifft. Und was Alexandra ihm mitteilt, verändert mit einem Mal alles ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen