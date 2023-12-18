Die Landarztpraxis
Folge 41: Der Abschied
35 Min.Folge vom 18.12.2023Ab 12
Sarahs Kritik hat Fabian schwer getroffen. Er beschließt, den geplanten Umzug nach München vorzuziehen und die Landarztpraxis endgültig hinter sich zu lassen - ganz zur Freude von Alexandra. Sarah fürchtet, Fabian nicht nur als Kollegen, sondern auch als Freund zu verlieren. Und das, bevor sie mit ihm über Leo sprechen konnte. Im letzten Moment schaltet sich Georg ein, der seinen Sohn mit einer Wahrheit konfrontiert, die alles verändert ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick