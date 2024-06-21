Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 32vom 21.06.2024
Isa hat mit ihrer emotionalen Zerrissenheit zu kämpfen. Obwohl ihr Herz sie eigentlich zu ihrem Mitbewohner Lukas zieht, kann sie sich nicht von dem Pflichtgefühl freimachen, das sie für ihren todkranken Noch-Ehemann Daniel empfindet. Und so verbringt sie immer mehr Zeit mit Daniel und bekommt auch schockiert mit, wie er - von den Auswirkungen seines Hirntumors geplagt - zusammenbricht. Als sie daraufhin über Nacht an seiner Seite wacht, bleibt Lukas allein in der WG.

