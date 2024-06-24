Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 2Folge 33vom 24.06.2024
Folge 33: Herzklopfen

35 Min.Folge vom 24.06.2024Ab 12

Isa spürt zunehmend, dass die Nähe zu Daniel in ihr die vertrauten Gefühle von einst weckt. Sie fragt sich, ob sie ihm noch eine Chance geben kann, doch dann braucht Lukas plötzlich ihre Hilfe. Als die beiden einen nahen Moment beim Babysitting von Lukas' Nichte haben, merkt Isa insgeheim, dass ihre Gefühle für ihn zu stark sind, um zu Daniel zurückzukehren. Währenddessen finden Sarah und Fabian die Traumlocation für ihre Hochzeit und bekommen eine unverhoffte Chance.

