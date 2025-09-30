Die Landarztpraxis
Folge 38: Gewissheit
35 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Isa fragt sich nach ihrem verwirrenden Kuss mit Daniel, ob alte Vertrautheit die Grundlage für die Wiederbelebung einer Beziehung sein kann. Als plötzlich ein Notruf reinkommt, muss Isa fürchten, dass Lukas in Gefahr ist. Ihre starken Emotionen zeigen ihr, bei wem ihr Herz wirklich höherschlägt. Als sie Sarah von dieser Erkenntnis erzählt, hört Daniel wütend mit. Und auch Sarah hat einen turbulenten Tag, als ihre Brautkleid-Anprobe jäh unterbrochen wird.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick