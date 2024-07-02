Die Landarztpraxis
Folge 39: Falsches Timing
35 Min.Folge vom 02.07.2024Ab 12
Isa ist fest entschlossen, Daniel klarzumachen, dass ihr Herz für Lukas schlägt. Sie will ihren Noch-Ehemann zwar in seiner Not unterstützen, jedoch soll er sich keine Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft machen. Überraschenderweise zeigt Daniel sich plötzlich offen für die lebensrettende Operation seines Hirntumors. Allerdings in den fernen USA. Er will, dass Isa ihn begleitet - schließlich hat sie versprochen, für ihn da zu sein. Isa steckt im Zwiespalt. Was soll sie tun?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick