Die Landarztpraxis

Im letzten Moment

SAT.1Staffel 2Folge 42vom 18.07.2024
Im letzten Moment

Im letzten MomentJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 42: Im letzten Moment

35 Min.Folge vom 18.07.2024Ab 12

Der Tag der Abreise ist gekommen. Einzig Alexandra weiß, dass sich hinter Daniels Hirntumor und der angeblichen Operation in den USA nur Lügen verbergen. Jedoch hat Daniel sie an die ärztliche Schweigepflicht gebunden. Während Alexandra überlegt, was sie tun soll, nimmt Isa Abschied von Wiesenkirchen - und von Lukas. Währenddessen gerät Fabian unter Druck, da sein Körper immer mehr Schmerzmittel verlangt. Woher soll er die ersehnten Tabletten bekommen, ohne sich zu verraten?

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

