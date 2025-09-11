Totgesagte leben längerJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 56: Totgesagte leben länger
35 Min.Folge vom 11.09.2025Ab 12
Während Isa erleichtert ist, dass Lukas sich von der Theorie nicht anstecken lässt, dass seine verschollene Frau noch am Leben ist, präsentiert Hanna Lukas ein Indiz dafür, dass die Frau auf dem Überwachungsfoto doch die vermisste Doro sein könnte. Die Möglichkeit, dass seinen Frau noch lebt, stürzt Lukas in eine Krise. Während er sich fragt, wieso Doro sich nie bei ihm gemeldet hat, ahnt er nicht, dass ausgerechnet Isa und Max eine mögliche Antwort auf diese Frage kennen.
