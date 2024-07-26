Die Landarztpraxis
Folge 57: Geständnis
35 Min.Folge vom 26.07.2024Ab 12
Isa ist besorgt um Lukas, weil ihn die Unsicherheit quält, ob seine verschollene Frau noch am Leben ist. Und falls doch, wieso hat sie sich all die Jahre nicht bei ihm gemeldet? Lukas ist so durch den Wind, dass er auf der Arbeit einen schwerwiegenden Fehler macht und dadurch Emilio in Gefahr bringt. In der Hoffnung, für Klarheit zu sorgen und Lukas dadurch zu helfen, fasst Isa schweren Herzens all ihren Mut zusammen und gesteht ihm die Wahrheit: Doro hatte eine Affäre.
