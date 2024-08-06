Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 64vom 06.08.2024
Schmerzhafte Erkenntnis
35 Min. Ab 12

Sarahs Sorge um Fabian wird bald von der Offenbarung überschattet, was wirklich mit ihm los ist. Sarah muss damit umgehen, dass Fabian sie seit Wochen belogen und stattdessen ausgerechnet seine Ex-Frau Alexandra ins Vertrauen gezogen hat. Für ihre Tochter Leo will Sarah stark sein. Doch in einem ernsten Gespräch mit Fabian gesteht die Ärztin ihm schweren Herzens, dass sie nicht weiß, wie es mit ihnen nach diesem Vertrauensmissbrauch weitergehen soll.

