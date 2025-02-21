Die Landarztpraxis
Folge 37: Ein Kuss und Schluss
34 Min.Folge vom 21.02.2025Ab 12
Sarah glaubt zunächst, dass Chris' Kuss nur im Überschwang der Gefühle passiert ist. Umso verwirrter ist sie, als Chris gesteht, schon seit einer Weile mehr für sie zu empfinden. Sarah weiß gar nicht, wie sie damit umgehen soll. Ausgerechnet Alexandra erfährt von dem Kuss und erzählt Fabian davon, um einen Keil zwischen Sarah und ihn zu treiben.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick